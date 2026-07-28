World Liberty Congress eröffnet Europazentrale in Berlin

Wegner sagte, für ihn sei Freiheit das wichtigste Wort auf Deutsch. "Berlin ist die Stadt der Freiheit, und das haben wir vor allen Dingen mutigen Menschen zu verdanken, die im Herbst 1989 auf die Straßen gegangen sind und die Mauer zum Einsturz gebracht haben." Berlin sei aber auch die Stadt der Hoffnung für alle freiheitsliebenden Menschen weltweit. "Am Ende des Tages siegt die Freiheit. Am Ende siegen die Menschen über Willkür und Diktatur." Berlin werde immer an der Seite der freiheitsliebenden Menschen stehen und den Kampf für Freiheit und Demokratie immer unterstützen, so der CDU-Politiker.