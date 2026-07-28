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World Liberty Congress eröffnet Europazentrale in Berlin

Teilnehmende einer Demokratieinitiative präsentieren in Berlin ein Schild mit der Aufschrift „Für Freiheit. Gemeinsam.“ und werben für die Berlin Freedom Week 2026.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (r. v. r., CDU) steht während der symbolischen Eröffnung des europäischen Hauptquartiers des World Liberty Congress in der Waisenstraße hinter einem Schild „Für Freiheit gemeinsam“ neben Leopoldo Lopez (2. v. l.) und Masih Alinejad (3. v. l.), beide Gründer des World Liberty Congress, neben den Teilnehmern der Gründungsveranstaltung.

© dpa

Berlin will sein Engagement für Menschen verstärken, die sich in autokratisch regierten Staaten für Freiheit und Demokratie einsetzen.

Rund um den Jahrestag des Mauerfalls im November soll es erneut eine "Berlin Freedom Week" geben, die im vergangenen Jahr Premiere hatte. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zusammen mit den Organisatoren an.

Hauptquartier des World Liberty Congress in Mitte

Außerdem hat der World Liberty Congress nun sein europäisches Hauptquartier in Berlin-Mitte. Die Organisation mit mehr als 200 Dissidenten aus gut 50 autokratisch geführten Ländern gilt als die größte weltweite Demokratie-Allianz. Wegner und die Gründer der Organisation, Masih Alinejad aus dem Iran und Leopoldo Lopez aus Venezuela, enthüllten ein Schild an dem Gebäude, in dem auch die Robert-Havemann-Gesellschaft untergebracht ist.

Berlin Freedom Week findet 2026 wieder statt

Die "Berlin Freedom Week" ist diesmal vom 7. bis 14. November geplant. In diesem Rahmen soll es am 7. und 8. November einen "Women Liberty Congress" und am 10. November eine Freiheitskonferenz ("Freedom Conference") geben. Letztere ist im Filmtheater Colosseum in Prenzlauer Berg geplant - unweit der Gethsemanekirche, die ein wichtiger Treffpunkt der DDR-Opposition war. Bei der ersten Freiheitskonferenz 2025 hatten viele verfolgte Oppositionelle und frühere politische Gefangene aus der ganzen Welt zum Kampf für Demokratie und Freiheit aufgerufen.

"Berlin ist die Stadt der Freiheit"

Wegner sagte, für ihn sei Freiheit das wichtigste Wort auf Deutsch. "Berlin ist die Stadt der Freiheit, und das haben wir vor allen Dingen mutigen Menschen zu verdanken, die im Herbst 1989 auf die Straßen gegangen sind und die Mauer zum Einsturz gebracht haben." Berlin sei aber auch die Stadt der Hoffnung für alle freiheitsliebenden Menschen weltweit. "Am Ende des Tages siegt die Freiheit. Am Ende siegen die Menschen über Willkür und Diktatur." Berlin werde immer an der Seite der freiheitsliebenden Menschen stehen und den Kampf für Freiheit und Demokratie immer unterstützen, so der CDU-Politiker.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 28. Juli 2026
Letzte Aktualisierung: 28. Juli 2026

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