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Umweltbildungszentrum im Britzer Garten wird neu gebaut

20. Tulpenausstellung "Tulipan" im Britzer Garten

Blick in den Britzer Garten im Frühling. (Archivbild)

© dpa

Das abgebrannte Umweltbildungszentrum im Britzer Garten wird nach Angaben der Bauherrin in seiner ursprünglichen Form neu errichtet.

Wie Grün Berlin GmbH mitteilte, sollen die Bauarbeiten für den Neubau voraussichtlich im ersten Halbjahr 2027 starten. Die Kosten für das Projekt: rund 2,4 Millionen Euro. Für das Projekt wurden die Planer des ursprünglichen Baus und der Außenanlagen erneut gewonnen.

Voraussichtliche Fertigstellung im Jahr 2028

Fertiggestellt werden soll das Umweltbildungszentrum voraussichtlich 2028. Der Neubau soll einige Verbesserungen bekommen, zum Beispiel sollen die Lüftungsanlage durch eine natürliche Lüftung ersetzt und eine Photovoltaik-Anlage ergänzt werden. Auch sollen eine Sonnenschutzverglasung und ein Blendschutz gegen sommerliche Wärme schützen. Der barrierefreie Zugang soll ebenfalls verbessert werden.

Zentrum bei Familien und Kindern beliebt

In der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 2024 war das vom Verein Freilandlabor Britz betriebene etwa 400 Quadratmeter große Umweltbildungszentrum im Britzer Garten durch einen Brand zerstört worden. Die Staatsanwaltschaft ging von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie es Anfang 2025 hieß. Eröffnet wurde es im Jahr 2017. Zwischen 3.400 und 5.500 Kinder besuchten es jährlich. Die Bildungsarbeit findet momentan im Karl-Foerster-Pavillon statt, der zuvor als Café genutzt wurde.

Autor:in: dpa
Veröffentlichung: 22. Juli 2026
Letzte Aktualisierung: 22. Juli 2026

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