Umweltbildungszentrum im Britzer Garten wird neu gebaut

In der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 2024 war das vom Verein Freilandlabor Britz betriebene etwa 400 Quadratmeter große Umweltbildungszentrum im Britzer Garten durch einen Brand zerstört worden. Die Staatsanwaltschaft ging von vorsätzlicher Brandstiftung aus, wie es Anfang 2025 hieß. Eröffnet wurde es im Jahr 2017. Zwischen 3.400 und 5.500 Kinder besuchten es jährlich. Die Bildungsarbeit findet momentan im Karl-Foerster-Pavillon statt, der zuvor als Café genutzt wurde.