Warnung vor herabfallenden Ästen in Parks

"Fehlendes Wasser hat großen Einfluss auf die Baumstatik. Stammholz und Astwerk verlieren ihre natürliche Elastizität und können unvermittelt und ohne jegliche Vorschädigungen abbrechen." Es sei ein Teil der Überlebensstrategie von Bäumen, Verdunstungsflächen durch das Einrollen der Blätter zu verringern, aber auch starke Äste abzuwerfen. Auch von Niederschlägen, insbesondere Starkregengüssen, könne in Verbindung mit Windböen eine Gefahr ausgehen. "Das zusätzliche Gewicht auf Kronen und Blättern lässt die bereits gestressten Bäume und Äste leichter brechen", warnte die Stiftung.