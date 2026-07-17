Warnung vor herabfallenden Ästen in Parks

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21 Parteien reichen Listen für Berlin-Wahl ein
Weniger Parteien als zuletzt möchten bei der Berlin-Wahl antreten. Wie es nach Abgabe der Listen nun weitergeht. mehr
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In vielen Parkanlagen in Berlin und Brandenburg leiden Bäume unter der Trockenheit - das kann für Besucher riskant werden.
"Fehlendes Wasser hat großen Einfluss auf die Baumstatik. Stammholz und Astwerk verlieren ihre natürliche Elastizität und können unvermittelt und ohne jegliche Vorschädigungen abbrechen." Es sei ein Teil der Überlebensstrategie von Bäumen, Verdunstungsflächen durch das Einrollen der Blätter zu verringern, aber auch starke Äste abzuwerfen. Auch von Niederschlägen, insbesondere Starkregengüssen, könne in Verbindung mit Windböen eine Gefahr ausgehen. "Das zusätzliche Gewicht auf Kronen und Blättern lässt die bereits gestressten Bäume und Äste leichter brechen", warnte die Stiftung.
Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) betreut gut 30 Museumsschlösser und zahlreiche Parks in Brandenburg und Berlin, die jedes Jahr mehr als 3,5 Millionen Gäste aus dem In- und Ausland anziehen. Dazu zählt auch die Kulturlandschaft, die sich vom Schloss Sanssouci in Potsdam bis zur Pfaueninsel in Berlin erstreckt und Teil des Weltkulturerbes ist.