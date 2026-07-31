Landeswahlleiter: Berlin ist gut auf Wahl vorbereitet

Ein wichtiges Thema werden dem Landeswahlleiter zufolge russische Angriffe auf die Wahl, etwa in Form von Desinformationskampagnen. In dem Fall müssten die Behörden schnell öffentlich reagieren und "vor die Welle kommen", sagte Bröchler. Dies soll auch mithilfe von Plattformen wie TikTok oder Instagram geschehen, mit denen er in Austausch stehe. In den kommenden Tagen werde es außerdem weitere Informationen zu der KI-Anwendung Gretchen geben, die es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen soll, Desinformation bei Wahlen zu erkennen.