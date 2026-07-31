Blaualgen an zwei Berliner Badestellen

Nach starken Regenfällen oder bei hohen Temperaturen kann sich die Wasserqualität kurzfristig ändern und Blaualgen können sich vermehren. Mit steigenden Wassertemperaturen und bei gutem Lichtangebot nimmt laut Lageso das Algenwachstum zu. Alle anderen Berliner Badestellen sind in der Übersichtskarte als grün ausgewiesen: Sie sind zum Baden geeignet.