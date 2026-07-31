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Blaualgen an zwei Berliner Badestellen

Badestellen in Berlin

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Die meisten Berliner Badestellen sind zum Baden geeignet – für die Badestellen Breitehorn und Radfahrerwiese an der Havel gelten nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) aber Warnhinweise.

An beiden Badestellen gebe es eine Blaualgenmassenentwicklung und eine sehr geringe Sichttiefe, weshalb die Wasserrettung erschwert werden könne, heißt es in der Bewertung der Wasserqualität.

Lageso untersucht Badestellen regelmäßig

Gemäß einer Empfehlung des Umweltbundesamtes fänden zusätzliche Untersuchungen auf Blaualgen-Toxine statt. Laut Lageso werden alle 39 Badestellen in der Hauptstadt während der Badesaison regelmäßig untersucht. Grundlage sind mikrobiologische Messungen, insbesondere zu Keimen wie Escherichia coli und Enterokokken, die Hinweise auf mögliche Verunreinigungen geben.

Blaualgen wachsen bei steigenden Temperaturen und viel Licht

Nach starken Regenfällen oder bei hohen Temperaturen kann sich die Wasserqualität kurzfristig ändern und Blaualgen können sich vermehren. Mit steigenden Wassertemperaturen und bei gutem Lichtangebot nimmt laut Lageso das Algenwachstum zu. Alle anderen Berliner Badestellen sind in der Übersichtskarte als grün ausgewiesen: Sie sind zum Baden geeignet.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Liste der Berliner Badestellen mit Badegewässerqualität
Veröffentlichung: 31. Juli 2026
Letzte Aktualisierung: 31. Juli 2026

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