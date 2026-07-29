Umweltverwaltung bittet: Wälder rücksichtsvoll genießen

Für Donnerstag wird die Waldbrandgefahr für Berlin vom Deutschen Wetterdienst an allen Stationen als "mittel" eingestuft (Stufe 3 von 5). Bei Waldbränden ist die Ursache so gut wie immer menschlich. In den Wäldern ist es nach Angaben der Berliner Forsten in der Regel drei bis fünf Grad kühler als außerhalb. Das Blätterdach reduziert die Verdunstung. An heißen Tagen sind Waldspielplätze und Waldseen beliebte Ausflugsziele.