Berliner Bürgerämter werden modernisiert

Inzwischen seien 460 Dienstleistungen online möglich, fügte Wegner hinzu. Und es müssten noch viele weitere dazukommen. Dennoch seien moderne Arbeitswelten in den Bürgerämtern und die Beibehaltung der heutigen Zahl von rund 620 Beschäftigten auch in Zukunft wichtig. «Ich möchte, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bürgerämter mehr Zeit für die Kunden haben.» Im Moment stünden ihnen zwölf Minuten pro Kunden zur Verfügung. «Das reicht ab und zu, aber eben nicht immer.»