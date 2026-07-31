Berliner Straßenbäume werden wieder gesünder

Seit 1978 untersuchen alle fünf Jahre Experten mit Luftbildern die Baumkronen. Die stärkste Verbesserung zeigte demnach die Platane: Der Anteil gesunder Bäume stieg von 30 auf 40 Prozent. Beim Ahorn lag der Wert ungeschädigter Bäume bei 33 Prozent (2020: 29 Prozent), wie es hieß. Der häufigste Straßenbaum in Berlin, die Linde, blieb mit 54 Prozent gesunden Pflanzen den Daten zufolge auf einem ähnlichen Niveau wie zur letzten Untersuchung. Insgesamt bewerteten die Fachleute 5.002 Bäume und stuften ihre Vitalität in fünf Stufen ein.