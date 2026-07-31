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Berliner Straßenbäume werden wieder gesünder

Urbanhafen

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Die Gesundheit von Berlins Straßenbäumen hat sich leicht verbessert.

Im Jahr 2025 galten 47 Prozent der untersuchten Bäume als gesund, 2020 waren es noch 44 Prozent, wie aus dem aktuellen Straßenbaum-Zustandsbericht der Senatsverwaltung für Umwelt hervorgeht.

Platanen deutlich gesünder als 2020

Seit 1978 untersuchen alle fünf Jahre Experten mit Luftbildern die Baumkronen. Die stärkste Verbesserung zeigte demnach die Platane: Der Anteil gesunder Bäume stieg von 30 auf 40 Prozent. Beim Ahorn lag der Wert ungeschädigter Bäume bei 33 Prozent (2020: 29 Prozent), wie es hieß. Der häufigste Straßenbaum in Berlin, die Linde, blieb mit 54 Prozent gesunden Pflanzen den Daten zufolge auf einem ähnlichen Niveau wie zur letzten Untersuchung. Insgesamt bewerteten die Fachleute 5.002 Bäume und stuften ihre Vitalität in fünf Stufen ein.

Autor:in: dpa
Quelle: Pressemitteilung der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt
Veröffentlichung: 31. Juli 2026
Letzte Aktualisierung: 31. Juli 2026

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