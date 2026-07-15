Berlin und Brandenburg beschließen gemeinsame Innovationsstrategie

Konkret geht es darum, bestehende Unternehmen zu stärken, ihren Ausbau zu fördern und neue Unternehmen anzusiedeln - und damit auch Fördermittel von Bund und EU zu erhalten. "Wenn wir unsere Stärken miteinander gut verheiraten, uns gut abstimmen, dann können wir eben beide davon profitieren", sagte Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU). "Berlin hat vielleicht mehr Patentanmeldungen, sicherlich auch mehr Start-ups, international vielleicht auch größere Anziehungskraft." Brandenburg könne aber Berlin dabei helfen, wenn es darum gehe, "in die Produktion zu kommen".