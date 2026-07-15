21 Parteien reichen Listen für Berlin-Wahl ein

Die Bezirkswahlausschüsse entscheiden dann am 22. Juli und der Landeswahlausschuss am 24. Juli über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge. Mit Landes- und Bezirkslisten konkurrieren die Parteien um Zweitstimmen, die maßgebend sind für die Verteilung der Sitze im Abgeordnetenhaus. In Berlin bestimmten die Parteien selbst, ob sie bei der Wahl mit einer einheitlichen Landesliste oder mit Listen in den Bezirken antreten. SPD und CDU haben Bezirkslisten, Linke, Grüne und AfD haben Landeslisten.