BVG kennzeichnet Notrufsäulen mit bunten Farben

Nach Angaben der BVG erreichten Straftaten in den Fahrzeugen und an den Bahnhöfen der BVG im vergangenen Jahr den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren. Im ersten Halbjahr 2026 setzte sich der positive Trend fort: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen laut aktuellem Stand die registrierten Straftaten um rund 16 Prozent zurück, wie es hieß. Die BVG führt das auf ihr Sicherheitskonzept zurück, zu dem auch das neue Pilotprojekt gehört.