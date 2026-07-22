BVG kennzeichnet Notrufsäulen mit bunten Farben

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Senat geht mit Mietenscan gegen Wuchermieten vor
Im Kampf gegen überhöhte Mieten setzt der Berliner Senat jetzt auf einen sogenannten Mietenscan als neues Instrument. mehr
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Pink, Gelb, Blau und Rot: Mit auffälligen Farben möchten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ihre Notruf- und Informationssäulen besser sichtbar machen und damit für mehr Sicherheit in den U-Bahnhöfen sorgen.
Für jeden Bahnhof wurden andere Farben gewählt. Über einen QR-Code können Fahrgäste ihre Einschätzung zu den Markierungen abgeben - sollten die Markierungen gut ankommen, sollten auch Notrufsäulen in anderen Bahnhöfen eine solche Pink*Zone erhalten. 570 Säulen stehen laut BVG über die Hauptstadt verteilt, hauptsächlich an U-Bahnhöfen. Wer sich unwohl fühlt oder Hilfe benötigt, erreicht über den Notrufknopf an den Säulen jederzeit direkt die Sicherheitsleitstelle der BVG.
Nach Angaben der BVG erreichten Straftaten in den Fahrzeugen und an den Bahnhöfen der BVG im vergangenen Jahr den niedrigsten Stand seit über zehn Jahren. Im ersten Halbjahr 2026 setzte sich der positive Trend fort: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gingen laut aktuellem Stand die registrierten Straftaten um rund 16 Prozent zurück, wie es hieß. Die BVG führt das auf ihr Sicherheitskonzept zurück, zu dem auch das neue Pilotprojekt gehört.