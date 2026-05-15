Bürgeramt-Termine innerhalb von 14 Tagen verfügbar

Nun liegt sie also bei 100 Prozent. Wobei Bürger in vielen Fällen auch kurzfristigere Termine in den Bürgerämtern erhalten können - oftmals sogar am gleichen oder am nächsten Tag. "Der Senat hat versprochen, dass die Berlinerinnen und Berliner wieder ohne Probleme einen Bürgeramtstermin bekommen können. Und wir haben Wort gehalten", erklärte Wegner.