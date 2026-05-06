Wahlhelfende für den 20. September gesucht

Insgesamt plant das Landeswahlamt mit 40.000 Wahlhelfenden, 5.000 mehr als zuletzt. Sie sollen am 20. September für einen reibungslosen Ablauf in etwa 2.500 Urnenwahllokalen und 1.300 Briefwahllokalen sorgen und die Wahl dann auch auszählen. Wer am Wahltag für diese Aufgaben freiwillig im Einsatz ist, erhält ein "Erfrischungsgeld". Es beträgt je nach Einsatzort (Urnen- oder Briefwahllokal) und dort ausgeübter Funktion zwischen 80 und 120 Euro. Für Beschäftigte der Berliner Verwaltung gelten reduzierte Sätze. Geschult werden Wahlhelfende in Präsenzveranstaltungen, es gibt nach früheren Angaben des Landeswahlamtes zudem einen neuartigen digitalen Kurs. Die Teilnahme an Schulungen wird mit 25 (online) bis 40 Euro (Präsenz) honoriert.