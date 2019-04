Veranstaltungen am 2. Weihnachtsfeiertag

26. Dezember 2019: Eine Auswahl interessanter Events, Konzerte und Ausstellungen am 2. Weihnachtsfeiertag 2019 in Berlin.

Auch am 2. Weihnachtsfeiertag lassen sich in Berlin tolle kulturelle Unternehmungen machen. Ob klassische Weihnacht mit Musik, Mitmachtheater für Kinder, eine feurige Tanzshow oder Comedy, hier ist für jeden etwas dabei. Mit diesen Veranstaltungen kann der 26. Dezember 2019 kommen.Direkt zu: Klassische Konzerte

Im traditionellen Weihnachtskonzert im Jagdschloss Grunewald gastieren in diesem Jahr die Sängerin Laila Salome Fischer und der Lautenist Daniel Kurz. Das Wunder des Weihnachtsfestes lässt sich in Worten... mehr

Auch in diesem Jahr laden wir Sie herzlich ein, das Weihnachtsfest mit besinnlichen Klängen gemeinsam mit uns in der opulent geschmückten Großen Orangerie zu feiern. Ganz im Zeichen der majestätischen... mehr

An Heiligabend und Silvester haben die meisten Museen in Berlin geschlossen. Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie an Neujahr gelten gesonderte Öffnungszeiten. mehr