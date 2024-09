Sportmetropole Berlin für neue Saison gewappnet

Thomas Härtel, Präsident des Landessportbundes Berlin (LSB), sieht in der Bewerbung große Chancen für den gesamten Sport. «Auch in Deutschland und bei uns in Berlin gibt es viele starke Ideen, um mit den Spielen mehr für den Sport zu erreichen», sagte er. «Mit der Erfahrung aus vielen Sportgroßveranstaltungen, der schon vorhandenen Infrastruktur, einem wunderbaren Publikum und so vielen Engagierten aus dem Sport kann Berlin ganz besondere Spiele ausrichten.»