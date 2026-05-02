Erste Freibäder offen - Berliner genießen Badewetter im Mai

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1. Mai in Berlin: Wegner zieht positive Bilanz
Rund 5.300 Polizisten sorgten am 1. Mai in Berlin für Sicherheit. Der Bürgermeister und die Innensenatorin loben das Einsatzkonzept und heben den friedlichen Verlauf hervor. mehr
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Erst zog sich der Winter in diesem Jahr lange hin - und dann gibt es sommerlich warme Tage bereits Anfang Mai. In drei Berliner Freibädern begann am 1. Mai die Saison und zahlreiche Badegäste genossen die Sonne.
Das Prinzenbad in Kreuzberg war recht gut gefüllt. Geöffnet hatten auch bereits das Kombibad Seestraße im Wedding sowie das Strandbad Wannsee. Am Sonntag sollte es noch wärmer werden. Im Laufe der Woche wird es allerdings wieder sehr kühl, so dass das erste Mai-Wochenende genutzt werden sollte.
Am 9. Mai folgt die Öffnung des Sommerbads Gropiusstadt. Bei schönem Wetter sollen am Pfingstwochenende die Bäder Neukölln, Humboldthain, Insulaner und Pankow öffnen. Alle weiteren starten am 1. Juni in die Saison. Regulär geht die Saison bis zum Ende der Berliner Sommerferien Ende August. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es die Möglichkeit zu verlängern.