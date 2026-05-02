Erste Freibäder offen - Berliner genießen Badewetter im Mai

Das Prinzenbad in Kreuzberg war recht gut gefüllt. Geöffnet hatten auch bereits das Kombibad Seestraße im Wedding sowie das Strandbad Wannsee. Am Sonntag sollte es noch wärmer werden. Im Laufe der Woche wird es allerdings wieder sehr kühl, so dass das erste Mai-Wochenende genutzt werden sollte.