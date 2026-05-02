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Erste Freibäder offen - Berliner genießen Badewetter im Mai

  • Wetter in Berlin

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    Die ersten Freibäder in Berlin öffneten - und viele Berliner nutzten das warme Wetter Anfang Mai.

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    Viele Berliner genießen in den ersten geöffneten Freibädern frühsommerliches Badewetter im Mai.

Erst zog sich der Winter in diesem Jahr lange hin - und dann gibt es sommerlich warme Tage bereits Anfang Mai. In drei Berliner Freibädern begann am 1. Mai die Saison und zahlreiche Badegäste genossen die Sonne.

Das Prinzenbad in Kreuzberg war recht gut gefüllt. Geöffnet hatten auch bereits das Kombibad Seestraße im Wedding sowie das Strandbad Wannsee. Am Sonntag sollte es noch wärmer werden. Im Laufe der Woche wird es allerdings wieder sehr kühl, so dass das erste Mai-Wochenende genutzt werden sollte. 

Freibadsaison geht bis Ende August

Am 9. Mai folgt die Öffnung des Sommerbads Gropiusstadt. Bei schönem Wetter sollen am Pfingstwochenende die Bäder Neukölln, Humboldthain, Insulaner und Pankow öffnen. Alle weiteren starten am 1. Juni in die Saison. Regulär geht die Saison bis zum Ende der Berliner Sommerferien Ende August. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es die Möglichkeit zu verlängern.

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Freibäder und Sommerbäder in Berlin
Veröffentlichung: 2. Mai 2026
Letzte Aktualisierung: 2. Mai 2026

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