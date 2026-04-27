Alkoholverbot an zwei Berliner Bahnhöfen ab 1. Mai

Im Falle wiederholter Missachtung behält sich die Bahn eine Strafanzeige vor, heißt es in einer internen Information für die Mitarbeiter. Untersagt ist demnach der Konsum von Alkohol sowie das Mitführen solcher Getränke in geöffneten Behältnissen. Ob das Verbot auf weitere Bahnhöfe in der Hauptstadt ausgeweitet wird, ist offen. Das Verbot erfolgt im Rahmen eines Sonderprogramms der Bahn, mit dem der Konzern die Sauberkeit und Sicherheit an Bahnhöfen und in Zügen verbessern will.