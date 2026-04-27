Alkoholverbot an zwei Berliner Bahnhöfen ab 1. Mai

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Berlin soll ganz im Westen ein neues Stadtquartier bekommen
Platz für mindestens 2.400 Wohnungen und 5.000 Menschen - und vielleicht ein olympisches Dorf: Was steckt hinter dem Projekt für ein neues Stadtquartier? mehr
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Ab dem 1. Mai gilt am Bahnhof Zoo und dem Ostbahnhof in Berlin ein unbefristetes Alkoholverbot.
Mit der Maßnahme wolle die Bahn für mehr Sauberkeit und ein besseres Sicherheitsempfinden der Reisenden sorgen, teilte der bundeseigene Konzern mit. Bei Verstößen drohen Hausverweise und Hausverbote. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.
Im Falle wiederholter Missachtung behält sich die Bahn eine Strafanzeige vor, heißt es in einer internen Information für die Mitarbeiter. Untersagt ist demnach der Konsum von Alkohol sowie das Mitführen solcher Getränke in geöffneten Behältnissen. Ob das Verbot auf weitere Bahnhöfe in der Hauptstadt ausgeweitet wird, ist offen. Das Verbot erfolgt im Rahmen eines Sonderprogramms der Bahn, mit dem der Konzern die Sauberkeit und Sicherheit an Bahnhöfen und in Zügen verbessern will.