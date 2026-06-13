"MuseumsMeileMitte" am Berliner Hauptbahnhof eröffnet

Gefeiert wird das am Samstag mit einem Nachbarschaftsfest, inklusive freiem Eintritt in alle vier Museen. Es gibt Workshops, Rundgänge, Suchspiele oder Filmprogramme. Die Museen liegen etwa 10 bis 15 Gehminuten voneinander entfernt. Die Einrichtungen zögen schon heute jährlich zwei Millionen Menschen in die Gegend, hieß es in der Mitteilung. In Zukunft soll es gemeinsame Veranstaltungen und Formate geben.