Aktuelle Sprache: Deutsch

"MuseumsMeileMitte" am Berliner Hauptbahnhof eröffnet

Nachbarschaftsfest zum Start eines neuen Museumsviertels

Vier Museen gehören zur «MuseumsMeileMitte».

© dpa

In unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptbahnhofs gibt es ein neues Museumsquartier. Das Museum für Naturkunde, der Hamburger Bahnhof, das Futurium und das Medizinhistorische Museum der Charité haben sich zur "MuseumsMeileMitte" zusammengeschlossen.

Gefeiert wird das am Samstag mit einem Nachbarschaftsfest, inklusive freiem Eintritt in alle vier Museen. Es gibt Workshops, Rundgänge, Suchspiele oder Filmprogramme. Die Museen liegen etwa 10 bis 15 Gehminuten voneinander entfernt. Die Einrichtungen zögen schon heute jährlich zwei Millionen Menschen in die Gegend, hieß es in der Mitteilung. In Zukunft soll es gemeinsame Veranstaltungen und Formate geben.

Spaziergänge durch unbekannte Kieze rund um die Invalidenstraße

Bei Spazierführungen zum Beispiel soll man weniger bekannte Ecken in der Gegend um die Invalidenstraße kennenlernen können. Entlang der ehemaligen Berliner Mauer entstehe mit der Nachbarschaft, mit Institutionen und Unternehmen "ein Quartier, das die Zukunft der Stadt aktiv mitgestaltet", teilte Till Fellrath, Direktor des Hamburger Bahnhofs, mit. 

Autor:in: dpa
Weiterführende Informationen: Museumsführer
Veröffentlichung: 13. Juni 2026
Letzte Aktualisierung: 13. Juni 2026

Weitere Meldungen

Fischereiamt Berlin setzt 400.000 junge Aale aus

© dpa

Rund 400.000 Jungaale in Berlin ausgesetzt

Der Bestand des Europäischen Aals geht zurück. Seit mehreren Jahren werden daher Jungtiere in Berlin ausgesetzt. Doch nicht alle von ihnen sollen dauerhaft in der Hauptstadt bleiben.  mehr

Klassenzimmer

© dpa

Schulbauoffensive kommt weiter voran

Berlin baut mehr Schulplätze, doch der Bedarf bleibt hoch. Warum die Bildungssenatorin die Schulbauoffensive auch künftig für unverzichtbar hält und wie neue Sanierungskonzepte helfen sollen.  mehr