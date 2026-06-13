"MuseumsMeileMitte" am Berliner Hauptbahnhof eröffnet

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Monatelange Sperrungen auf Berliner Stadtbahn
Ab Sonntag wird die Berliner Stadtbahn für den Regional- und Fernverkehr gesperrt. Was Fahrgäste während der sechsmonatigen Sperrung beachten müssen. mehr
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In unmittelbarer Nähe des Berliner Hauptbahnhofs gibt es ein neues Museumsquartier. Das Museum für Naturkunde, der Hamburger Bahnhof, das Futurium und das Medizinhistorische Museum der Charité haben sich zur "MuseumsMeileMitte" zusammengeschlossen.
Gefeiert wird das am Samstag mit einem Nachbarschaftsfest, inklusive freiem Eintritt in alle vier Museen. Es gibt Workshops, Rundgänge, Suchspiele oder Filmprogramme. Die Museen liegen etwa 10 bis 15 Gehminuten voneinander entfernt. Die Einrichtungen zögen schon heute jährlich zwei Millionen Menschen in die Gegend, hieß es in der Mitteilung. In Zukunft soll es gemeinsame Veranstaltungen und Formate geben.
Bei Spazierführungen zum Beispiel soll man weniger bekannte Ecken in der Gegend um die Invalidenstraße kennenlernen können. Entlang der ehemaligen Berliner Mauer entstehe mit der Nachbarschaft, mit Institutionen und Unternehmen "ein Quartier, das die Zukunft der Stadt aktiv mitgestaltet", teilte Till Fellrath, Direktor des Hamburger Bahnhofs, mit.