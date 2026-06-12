Monatelange Sperrungen auf Berliner Stadtbahn

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Steinkeller aus Mittelalter am Molkenmarkt entdeckt
Überraschung für die Archäologen: Am Molkenmarkt entdecken sie die Überreste eines repräsentativen mittelalterlichen Bauwerks. Der Fund gilt als ungewöhnlich. mehr
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Ab Sonntag wird auf der Berliner Stadtbahn, der Ost-West-Verbindung durch die Hauptstadt, sechs Monate lang gebaut - mit großen Folgen für den Bahnverkehr.
Der Regional- und der Fernverkehr können die Strecke in der Zeit nicht befahren. Der S-Bahnverkehr ist nach Angaben des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg bis auf drei Wochenenden im Sommer und einige Abende nicht betroffen, die S-Bahnen fahren wie gewohnt - sie dürften aber deutlich voller werden.
Der S-Bahnverkehr auf der Stadtbahn ist den folgenden Tagen unterbrochen: Vom 26. bis 29. Juni, vom 24. bis 27. Juli und vom 31. Juli bis 3. August. Die Unterbrechungen gelten jeweils von Freitagabend, 22 Uhr, bis zur Nacht auf Montag. Betroffen ist dann der Bereich zwischen Zoologischer Garten und Friedrichstraße. Es wird ein Ersatzverkehr mit zwei Buslinien eingerichtet.
Die Auswirkungen der Bauarbeiten auf den Regionalverkehr sind groß. Grundsätzlich gilt: Zwischen Berlin-Charlottenburg und Ostbahnhof fahren während der Bauarbeiten vom 14. Juni bis zum 12. Dezember 2026 keine Regionalzüge. Die Linien RE1 und RE7 beginnen und enden daher an den Bahnhöfen Charlottenburg und Ostbahnhof. Der RE2 zwischen Hennigsdorf und Cottbus wird von Spandau aus über Gesundbrunnen und Ostkreuz umgeleitet. Die RB21 fährt von Potsdam aus über Spandau nach Charlottenburg und nicht mehr zum Gesundbrunnen. Die RB10 entfällt bis zum 1. Oktober bis auf einzelne nächtliche Fahrten komplett.
Die Anbindung zum Flughafen BER sei während der Bauarbeiten sichergestellt, betonte die Bahn. Der Flughafenexpress FEX fährt üblicherweise von einem Gleis im Untergeschoss des Hauptbahnhofs los - über Südkreuz bis zum BER.