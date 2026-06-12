Monatelange Sperrungen auf Berliner Stadtbahn

Die Auswirkungen der Bauarbeiten auf den Regionalverkehr sind groß. Grundsätzlich gilt: Zwischen Berlin-Charlottenburg und Ostbahnhof fahren während der Bauarbeiten vom 14. Juni bis zum 12. Dezember 2026 keine Regionalzüge. Die Linien RE1 und RE7 beginnen und enden daher an den Bahnhöfen Charlottenburg und Ostbahnhof. Der RE2 zwischen Hennigsdorf und Cottbus wird von Spandau aus über Gesundbrunnen und Ostkreuz umgeleitet. Die RB21 fährt von Potsdam aus über Spandau nach Charlottenburg und nicht mehr zum Gesundbrunnen. Die RB10 entfällt bis zum 1. Oktober bis auf einzelne nächtliche Fahrten komplett.