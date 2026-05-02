1. Mai in Berlin: Wegner zieht positive Bilanz

"Der 1. Mai in Berlin war friedlich», hieß es von Wegner im Internetportal X. «Das ist auch ein großer Erfolg der besonnenen und konsequenten Planung und Vorbereitung unserer Polizei und Feuerwehr." Spranger betonte, der Tag sei "weitgehend friedlich" verlaufen. Das lange vorbereitete Einsatzkonzept sei aufgegangen mit einer angepassten Deeskalationsstrategie und verstärkten Maßnahmen zum Schutz von Demonstrationen und Festen etwa vor Amokfahrten.