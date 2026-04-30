Demos am 1. Mai beeinträchtigen den Verkehr

In Charlottenburg-Wilmersdorf wird es zwischen 14.00 und 18.00 Uhr im Bereich zwischen Henriettenplatz und Wittenbergplatz auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße zu Folgen für den Verkehr kommen. Am 1. Mai stehen gleich mehrere Demonstrationen anlässlich des Tages der Arbeit an. Zudem ziehen zahlreiche linke Demos durch Teile Berlins. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.