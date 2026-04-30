Demos am 1. Mai beeinträchtigen den Verkehr

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Berlin soll ganz im Westen ein neues Stadtquartier bekommen
Platz für mindestens 2.400 Wohnungen und 5.000 Menschen - und vielleicht ein olympisches Dorf: Was steckt hinter dem Projekt für ein neues Stadtquartier? mehr
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Am 1. Mai werden Kundgebungen und Versammlungen in Berlin nach Polizeiangaben für Probleme im Verkehr sorgen. In Mitte, Grunewald und Charlottenburg-Wilmersdorf müsse mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden, teilte die Polizei mit. Sie bat, auf Haltverbote zu achten.
In Berlin-Mitte erwartet die Polizei von 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr vor allem im Bereich Karl-Marx-Allee, Alexanderstraße, Grunerstraße, Spandauer Straße und Rathausstraße Beeinträchtigungen und Sperrungen. Davon seien auch Buslinien betroffen. In Grunewald sei von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr das Gebiet um den Johannaplatz betroffen.
In Charlottenburg-Wilmersdorf wird es zwischen 14.00 und 18.00 Uhr im Bereich zwischen Henriettenplatz und Wittenbergplatz auf dem Kurfürstendamm und der Tauentzienstraße zu Folgen für den Verkehr kommen. Am 1. Mai stehen gleich mehrere Demonstrationen anlässlich des Tages der Arbeit an. Zudem ziehen zahlreiche linke Demos durch Teile Berlins. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort.