Görlitzer Park bleibt am 1. Mai auch nachts offen

Im Gegensatz zum Görlitzer Park sind Raves im Treptower Park rund um den 1. Mai nicht erlaubt. Gemäß einer Allgemeinverfügung der Polizei gilt das Verbot zwischen vom 1. Mai bis zum 2. Mai jeweils um 6 Uhr und umfasst den Bereich zwischen der Spree – einschließlich Insel der Jugend – sowie der Bulgarischen Straße, der Straße Am Treptower Park und entlang der S-Bahn-Trasse. Die Puschkinallee sei von dem Verbot ausgenommen. Die Polizei begründet ihre Entscheidung mit dem Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und des Gartendenkmals