Görlitzer Park bleibt am 1. Mai auch nachts offen

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Berlin startet neues Projekt gegen digitale Gewalt
Digitale Gewalt bedroht Betroffene, aber auch Schutzeinrichtungen wie Frauenhäuser. Berlin setzt auf gezielte Hilfe und technisches Know-how für mehr Sicherheit. mehr
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Der Görlitzer Park bleibt am 1. Mai auch nachts geöffnet. Besucherinnen und Besucher können den Park zwischen dem 30. April, ab 22 Uhr, und dem 2. Mai, bis 6 Uhr, jederzeit betreten, wie einer Allgemeinverfügung der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt zu entnehmen ist.
Damit kommt es ausnahmsweise nicht zur nächtlichen Schließung des Parks, die am 1. März eingeführt worden war. Die Verwaltung begründet ihre Entscheidung mit den Partys und Demonstrationen, die rund um den 1. Mai stattfinden und in und um den Görlitzer Park jedes Jahr tausende Menschen anziehen. Erfahrungsgemäß dauerten die Veranstaltungen bis in die Nacht hinein.
Im Gegensatz zum Görlitzer Park sind Raves im Treptower Park rund um den 1. Mai nicht erlaubt. Gemäß einer Allgemeinverfügung der Polizei gilt das Verbot zwischen vom 1. Mai bis zum 2. Mai jeweils um 6 Uhr und umfasst den Bereich zwischen der Spree – einschließlich Insel der Jugend – sowie der Bulgarischen Straße, der Straße Am Treptower Park und entlang der S-Bahn-Trasse. Die Puschkinallee sei von dem Verbot ausgenommen. Die Polizei begründet ihre Entscheidung mit dem Schutz der Grün- und Erholungsanlagen und des Gartendenkmals