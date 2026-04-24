Berlin startet neues Projekt gegen digitale Gewalt

Genau hier soll das neue Projekt ansetzen. Es bietet Fortbildungen für Fachkräfte, technische Fallberatung bei konkreten Verdachtsfällen sowie Unterstützung beim Aufbau von Sicherheitskonzepten in den Einrichtungen. Das bestehende Hilfesystem soll damit gezielt um technische Expertise im Umgang mit digitaler Gewalt erweitert werden. «Gerade digitale Gewalt greift immer tiefer in den Alltag von Betroffenen ein und verschärft bestehende Gewaltverhältnisse oft zusätzlich», sagte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). «Deshalb entwickeln wir unsere Schutzstrukturen in Berlin konsequent weiter. »