Berlin startet neues Projekt gegen digitale Gewalt

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Berliner Hallenbäder heizen Becken wieder auf 27 Grad
Badegäste in Berlin können sich freuen. Das Wasser wird wieder etwas wärmer, nachdem es zum Beginn des Ukrainekrieges in den Hallenbädern nicht mehr so stark geheizt wurde. mehr
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Berlin startet ein neues landesweites Projekt gegen digitale geschlechtsspezifische Gewalt aus dem sozialen Umfeld. Das teilte die Senatsverwaltung für Arbeit und Soziales mit.
Ziel der Initiative «Ein Team gegen digitale Gewalt» ist es, Fachkräfte in Frauenhäusern, Schutzunterkünften und Beratungsstellen zu unterstützen und damit auch Betroffenen schneller passgenaue Hilfe zu ermöglichen. «Berliner Fachberatungsstellen und Frauenhäuser berichten seit Jahren von einem deutlichen Anstieg digitaler Gewalt», teilte die auch für den Bereich Gleichstellung und Antidiskriminierung zuständige Senatsverwaltung mit. «Gleichzeitig fehlt es vielerorts an Schulungsangeboten, technischem Wissen und einheitlichen Schutz- und Handlungskonzepten.»
Genau hier soll das neue Projekt ansetzen. Es bietet Fortbildungen für Fachkräfte, technische Fallberatung bei konkreten Verdachtsfällen sowie Unterstützung beim Aufbau von Sicherheitskonzepten in den Einrichtungen. Das bestehende Hilfesystem soll damit gezielt um technische Expertise im Umgang mit digitaler Gewalt erweitert werden. «Gerade digitale Gewalt greift immer tiefer in den Alltag von Betroffenen ein und verschärft bestehende Gewaltverhältnisse oft zusätzlich», sagte Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD). «Deshalb entwickeln wir unsere Schutzstrukturen in Berlin konsequent weiter. »
Miriam Ruhenstroth von der neuen Initiative ergänzte, digitale Gewalt gehöre für Fachkräfte in Frauenhäusern und Beratungsstellen zum Alltag. «Das geht weit über das Phänomen "Hate Speech" hinaus: Täter installieren zum Beispiel heimlich Spionage-Apps und überwachen den Standort mit Hilfe versteckter Bluetooth-Tracker.» Das gefährde nicht nur gewaltbetroffene Personen, sondern zum Beispiel auch Schutzeinrichtungen, deren Adressen geheim seien.