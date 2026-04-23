Berliner Hallenbäder heizen Becken wieder auf 27 Grad

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16,2 Millionen für Berlins Sportstätten-Sanierung bewilligt
Millionen Euro für Berlins Sport: Von Kreuzberg bis Marzahn werden Hallen und Anlagen modernisiert. Sportsenatorin Spranger spricht von einem "deutlichen Signal". mehr
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Die Wasser in Berliner Hallenbädern wird wieder etwas wärmer. Die Temperatur werde flächendeckend ab kommenden Montag von 26 auf 27 Grad erhöht, teilten die Bäder-Betriebe mit.
Möglich werde das, weil das Land Berlin dieses Jahr zusätzliches Geld zur Verfügung stelle. Zu Beginn des Ukraine-Krieges war die Wassertemperatur in den Hallenbädern um zwei Grad gesenkt worden.
Viele Menschen hätten sich gewünscht, die Temperatur in den Becken wieder zu erhöhen. "Diesem Wunsch kommen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne nach", teilten die Bäder-Betriebe mit. Die neuen Abonnement-Mitgliedschaften in drei verschiedenen Tarifen würden gut angenommen, so die Bäder. Seit Januar seien fast 2.700 Abo-Verträge abgeschlossen worden - fast dreimal so viele, wie es zuletzt Jahreskarten gab. Seit einigen Tagen ist die Mehrfachkarte mit 20 Eintritten für die Berliner Freibäder im Verkauf. Sie ist übertragbar und gilt den ganzen Sommer lang in allen Freibädern unabhängig von der jeweiligen Bad-Kategorie. An den Kassen der geöffneten Hallenbäder kostet sie im Vorverkauf 70 Euro. Ab Beginn der Sommersaison am 1. Mai gilt der reguläre Preis von 80 Euro.