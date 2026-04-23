Berliner Hallenbäder heizen Becken wieder auf 27 Grad

Viele Menschen hätten sich gewünscht, die Temperatur in den Becken wieder zu erhöhen. "Diesem Wunsch kommen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne nach", teilten die Bäder-Betriebe mit. Die neuen Abonnement-Mitgliedschaften in drei verschiedenen Tarifen würden gut angenommen, so die Bäder. Seit Januar seien fast 2.700 Abo-Verträge abgeschlossen worden - fast dreimal so viele, wie es zuletzt Jahreskarten gab. Seit einigen Tagen ist die Mehrfachkarte mit 20 Eintritten für die Berliner Freibäder im Verkauf. Sie ist übertragbar und gilt den ganzen Sommer lang in allen Freibädern unabhängig von der jeweiligen Bad-Kategorie. An den Kassen der geöffneten Hallenbäder kostet sie im Vorverkauf 70 Euro. Ab Beginn der Sommersaison am 1. Mai gilt der reguläre Preis von 80 Euro.