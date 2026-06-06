Viel Interesse am Tag der offenen Tür im Roten Rathaus

© dpa
Schneller zum Hauptbahnhof: Die S15 startet am 15. Juni
Ab Mitte Juni fährt die neue S15 im 10-Minuten-Takt zwischen Gesundbrunnen und Hauptbahnhof. Nicht nur Pendler profitieren von kürzeren Fahrzeiten. mehr
© dpa
Am Tag der offenen Tür haben Tausende Menschen das Rote Rathaus besucht. Sie nutzten die Möglichkeit, den Berliner Regierungssitz in Mitte zu erkunden, sich über seine Aufgaben zu informieren und Politiker wie den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hautnah zu erleben. Insgesamt zählte die Senatskanzlei 7.000 Gäste, zeitweise kam es am Eingang zu längeren Schlangen.
Nach Angaben einer Senatssprecherin waren die Gesprächsrunden mit Wegner, Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sowie den Staatssekretären der Senatskanzlei besonders gefragt. Die Besucher konnten auch das Amtszimmer des Regierenden Bürgermeisters, den Senatssitzungssaal und andere Räumlichkeiten besichtigen.
Bei einer Rallye konnten sie das Haus spielerisch erkunden. Zudem konnten kleine Besucher auf einer Kinderpressekonferenz Fragen an Wegner stellen. Auch die Berliner Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele wurde vorgestellt, vor Ort waren darüber hinaus zwei mobile Bürgerämter. Veranstaltet wurde der Tag der offenen Tür zum zweiten Mal, im Vorjahr kamen rund 8.300 Menschen.
«Unsere Demokratie lebt vom Dialog», sagte Hausherr Wegner. Er freue sich sehr, dass sich so viele Berlinerinnen und Berliner und auch Gäste für die Arbeit der Senatskanzlei und des Senats interessierten. «Beim Tag der offenen Tür im Roten Rathaus kommen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber ins Gespräch, wie unsere Demokratie funktioniert – und wie wir unsere Demokratie stärken und schützen können.»