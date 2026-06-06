Viel Interesse am Tag der offenen Tür im Roten Rathaus

«Unsere Demokratie lebt vom Dialog», sagte Hausherr Wegner. Er freue sich sehr, dass sich so viele Berlinerinnen und Berliner und auch Gäste für die Arbeit der Senatskanzlei und des Senats interessierten. «Beim Tag der offenen Tür im Roten Rathaus kommen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber ins Gespräch, wie unsere Demokratie funktioniert – und wie wir unsere Demokratie stärken und schützen können.»