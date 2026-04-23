16,2 Millionen für Berlins Sportstätten-Sanierung bewilligt

Das Geld solle an zentralen Standorten in der ganzen Stadt wirken. Jeder Bezirk werde berücksichtigt: 2,5 Millionen Euro werden für die Flatow-Sporthalle in Kreuzberg ausgegeben, knapp zwei Millionen Euro für die Sporthalle Hatzfeldtallee in Reinickendorf, mehr als 1,3 Millionen fließen in den Jahn-Sportpark in Pankow. Auch die Hans-Rosenthal-Sportanlage in Charlottenburg, Kunstrasenplätzen im Poststadion in Moabit und Sportanlagen im Geraer Ring in Marzahn sollen saniert werden.