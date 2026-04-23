16,2 Millionen für Berlins Sportstätten-Sanierung bewilligt

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Berliner Hallenbäder heizen Becken wieder auf 27 Grad
Badegäste in Berlin können sich freuen. Das Wasser wird wieder etwas wärmer, nachdem es zum Beginn des Ukrainekrieges in den Hallenbädern nicht mehr so stark geheizt wurde. mehr
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Berlins Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) hat die Freigabe von Millionen Euro für die Sanierung von Sportstätten in Deutschlands Kommunen begrüßt.
Berlin werde mit 19 Projekten und einer Gesamtsumme von rund 16,2 Millionen Euro in der ersten Förderrunde des Bundesprogramms berücksichtigt, teilte Spranger mit. Das sei ein deutliches Signal, für das sie dem Bundestag dankbar sei. "Gute Sportentwicklung beginnt in den Kiezen."
Das Geld solle an zentralen Standorten in der ganzen Stadt wirken. Jeder Bezirk werde berücksichtigt: 2,5 Millionen Euro werden für die Flatow-Sporthalle in Kreuzberg ausgegeben, knapp zwei Millionen Euro für die Sporthalle Hatzfeldtallee in Reinickendorf, mehr als 1,3 Millionen fließen in den Jahn-Sportpark in Pankow. Auch die Hans-Rosenthal-Sportanlage in Charlottenburg, Kunstrasenplätzen im Poststadion in Moabit und Sportanlagen im Geraer Ring in Marzahn sollen saniert werden.