Senat beschließt Gründung von Hochschulbaugesellschaft

Aus dem Landeshaushalt sind die Kosten dafür nicht zu stemmen. Finanziert werden sollen die Bauarbeiten daher durch Kredite und Mieteinnahmen - die Hochschulen werden ihre Gebäude künftig bei der neu zu gründenden BHG anmieten. Langfristig sollen alle Hochschulliegenschaften an diese Gesellschaft übertragen werden. Für die Zahlung der Mietkosten stellt die Wissenschaftsverwaltung den Hochschulen pro Jahr rund 300 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mieten kommen damit nicht aus den Budgets für Lehre und Forschung, wie die Wissenschaftsverwaltung erklärt.