Fernwärme aus überschüssigem Strom - BEW baut neue Anlage

Die Anlage will 50Hertz im sogenannten Engpassmanagement einsetzen, wenn im Osten Deutschlands mehr Strom aus erneuerbaren Energien produziert wird, als von Stromverbrauchern genutzt werden kann. Anstatt Windkraft- oder Photovoltaikanlagen dann abzuregeln, könne die neue Anlage Strom aufnehmen und diesen in das Berliner Fernwärmenetz einspeisen. Das habe mehrere Vorteile: Der Einsatz fossiler Brennstoffe und CO₂-Emissionen werde reduziert und die Kunden zu 100 Prozent mit erneuerbarer Energie versorgt. Fernwärme wird auch im Sommer gebraucht, wenn nicht geheizt wird - etwa zur Erwärmung von Wasser.