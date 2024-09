Datenschutzbeauftragte verhängt 550.000 Euro Bußgelder

Ein Unternehmen aus dem Kulturbereich wurde mit einem Bußgeld von 215.000 Euro belegt. Es hatte nach Angaben der Datenschützer unzulässigerweise Informationen über den Gesundheitszustand von Beschäftigten und deren Interesse an der Gründung eines Betriebsrates dokumentiert. Das Ziel sei gewesen, mit diesen Informationen Kündigungen von Beschäftigten vorzubereiten, die sich in Probezeit befanden. Bei einem weiteren Fall wurde ein Bußgeld von 4.000 Euro gegen ein Unternehmen wegen verdeckter Videoüberwachung verhängt. Es ließ drei Praktikanten ohne deren Kenntnis an ihrem Arbeitsplatz durch in Steckdosen versteckte Videokameras beobachten.