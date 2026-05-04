Bilder vom (coolen) Fotoautomaten

Fotoautomaten in Berlin

© Matt Biddulph/ Creative Commons

Blitzlichtgewitter bei Tag und Nacht: Die Berliner Fotoautomaten sind Kult und rücken für zwei Euro jeden ins rechte Licht.

Anders als die herkömmlichen Passbildautomaten, die man an fast jedem Bahnhof und Einkaufszentrum findet, sind es die schrammeligen 2x2x1m großen s/w Fotoboxen, die täglich zig Menschen anziehen.

Die wenigsten unter ihnen benötigen wirklich ein Passbild. Es geht um das Festhalten eines Moments, die Eintrittskarte für eine Fotoparty oder schlichtweg um das Erlebnis des in den "Automatenquetschens", auf dem Weg zu den vier kleinen Bildchen.

Die Qualität lässt manchmal zu wünschen übrig. Das Entwickeln dauert mitunter gefühlte Stunden und der Automat klingt oftmals wie ein Reißwolf kurz bevor er den Dienst quittiert. Dennoch bilden sich vor allem an den Wochenenden Schlangen um die quadratischen Boxen, denn irgendwie hängt daheim doch immer noch ein Streifen zu wenig.

Fotoautomaten in Charlottenburg

  • Budapester Straße 38-50
    10787 Berlin
  • Hardenbergstraße 22-24
    10623 Berlin

Fotoautomaten in Friedrichshain

  • An der Schillingbrücke 3
    10243 Berlin
  • Holzmarktstraße 25
    10243 Berlin
  • Petersburger Straße 83
    10247 Berlin
  • Revaler Straße 99
    10245 Berlin (mehrere Fotoautomaten)
  • Warschauer Straße 54
    10243 Berlin
  • Warschauer Straße/ Revaler Straße
    10243 Berlin

Fotoautomaten in Kreuzberg

  • Eisenbahnstraße 42
    10997 Berlin
  • Kottbusser Tor/Skalitzer Straße 134
    10999 Berlin
  • Kottbusser Damm 1
    10967 Berlin
  • Oppelner Straße 48
    10997 Berlin
  • Prinzenstraße 85
    10969 Berlin
  • Zossener Straße 29
    10961 Berlin

Fotoautomaten in Mitte

  • Bernauer Straße 47
    10435 Berlin
  • Friedrichstraße 49
    10435 Berlin
  • Schönhauser Allee 36
    10117 Berlin
  • Schönhauser Allee 63
    10437 Berlin
  • Veteranenstraße 21
    10119 Berlin
  • Zimmerstraße 99
    10117 Berlin

Fotoautomaten in Neukölln

  • Hobrechtstraße 29
    12047 Berlin

Fotoautomaten in Prenzlauer Berg

  • Eberswalder Straße 2
    10437 Berlin
  • Prenzlauer Allee 44
    10405 Berlin
  • Schönhauser Allee 63
    10437 Berlin

Fotoautomaten in Treptow

  • Alt-Treptow 15-17
    12435 Berlin

Fotoautomaten in Zehlendorf

  • Takustraße 39
    14195 Berlin

Touristen fotografieren sich vor der East Side Gallery

© dpa

Fotos aus Berlin

Fotos, Bilder und Ansichten aus dem Berliner Kulturleben: Ausstellungen, Events, Musical, Show, Theater, Konzerte und mehr.  mehr

Aktualisierung: 4. Mai 2026