Bilder vom (coolen) Fotoautomaten

Die Qualität lässt manchmal zu wünschen übrig. Das Entwickeln dauert mitunter gefühlte Stunden und der Automat klingt oftmals wie ein Reißwolf kurz bevor er den Dienst quittiert. Dennoch bilden sich vor allem an den Wochenenden Schlangen um die quadratischen Boxen, denn irgendwie hängt daheim doch immer noch ein Streifen zu wenig.

