Bilder vom (coolen) Fotoautomaten

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Fotos aus Berlin
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Blitzlichtgewitter bei Tag und Nacht: Die Berliner Fotoautomaten sind Kult und rücken für zwei Euro jeden ins rechte Licht.
Anders als die herkömmlichen Passbildautomaten, die man an fast jedem Bahnhof und Einkaufszentrum findet, sind es die schrammeligen 2x2x1m großen s/w Fotoboxen, die täglich zig Menschen anziehen.
Die wenigsten unter ihnen benötigen wirklich ein Passbild. Es geht um das Festhalten eines Moments, die Eintrittskarte für eine Fotoparty oder schlichtweg um das Erlebnis des in den "Automatenquetschens", auf dem Weg zu den vier kleinen Bildchen.
Die Qualität lässt manchmal zu wünschen übrig. Das Entwickeln dauert mitunter gefühlte Stunden und der Automat klingt oftmals wie ein Reißwolf kurz bevor er den Dienst quittiert. Dennoch bilden sich vor allem an den Wochenenden Schlangen um die quadratischen Boxen, denn irgendwie hängt daheim doch immer noch ein Streifen zu wenig.
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