Knapp 3000 Schwimmabzeichen in Sommerkursen

«Unser kurzfristiges Ziel ist es, die Nichtschwimmerquote, insbesondere nach den pandemiebedingten Einschränkungen, deutlich zu senken. Langfristig streben wir an, dass möglichst alle Grundschulkinder schwimmen lernen», wurde Katharina Günther-Wünsch, Senatorin für Bildung, Jugend und Familie, in einer Pressemitteilung zitiert. «Schon die Zahlen zeigen, wie wichtig die Schwimm-Intensivkurse für Kinder in Berlin sind. Die Kurse bringen vielen von ihnen das Schwimmen bei oder bauen ihre Fähigkeiten im Schwimmen aus», sagte der Direktor des Landessportbundes, Friedhard Teuffel.