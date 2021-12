Vatertag in Berlin

26. Mai 2022

Christi Himmelfahrt bezeichnet im christlichen Glauben die Rückkehr Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. In vielen Gegenden wird an Christi Himmelfahrt auch der "Vatertag" oder "Herrentag" begangen.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen dürfen derzeit nur unter Einhaltung strenger Hygienerichtlinien öffnen. Veranstaltungen sind unter Hygieneauflagen erlaubt. In Innenräumen gilt die erweiterte 2G-Regel. Weitere Informationen »

Christi Himmelfahrt wird am 40. Tag des Osterfestkreises, also 39 Tage nach dem Ostersonntag, gefeiert. Deshalb fällt das Fest immer auf einen Donnerstag. In diesem Jahr fällt Himmelfahrt - in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag - auf den 26. Mai 2022. Christi Himmelfahrt wird auch zum Anlass genommen, Jungen und jüngere Männer bei einer sogenannten "Herrentagspartie" in die Sitten und Unsitten der Männlichkeit einzuweihen.

Veranstaltungen am 26. Mai 2022

