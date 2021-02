Der „Welttag der Poesie“ geht auf einen Beschluss der 30. Generalkonferenz im November 1999 zurück. Die UNESCO versucht damit an die Tradition der Poesie als älteste literarische Kunstform zu erinnern.

Erstmals gefeiert wurde er im Jahr 2000 und wird seither jedes Jahr am 21. März festlich begangen. Im Zeitalter der Informationstechnologien und rasanten Neuentwicklungen, soll an die Vielfalt des Kulturguts Sprache und an die Relevanz mündlicher Überlieferungen erinnert werden.