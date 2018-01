Transfrau vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 0229

Die Polizei Berlin bittet um Mithilfe bei der Suche nach der Transperson Daniel CHAPIN-ROBERT, welche seit dem 2. Januar 2018 vermisst wird. Daniel C. ist transgeschlechtlich, Personenstands-und Namensänderung haben noch nicht stattgefunden. Es ist möglich, dass die vermisste Person als Frau –nennt sich Ally – oder als Mann in Erscheinung tritt.

Zuletzt wurde die französische Staatsangehörige in einer Bankfiliale in der Berliner Straße, unweit ihrer Wohnanschrift in Wilmersdorf, gesehen. Seitdem gibt es keine Lebenszeichen. Daniel/Ally ließ beim Verschwinden alles zurück und schrieb Abschiedsbriefe. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich etwas angetan hat.

Daniel /Ally nahm ihren Kater Valentin in dessen Transportbox mit.

Die bisherigen umfangreichen Ermittlungen und Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Personenbeschreibung:



170 bis 175 cm groß

sehr schlank

lange schwarze Haare

zahlreiche Tätowierungen am Körper

Bekleidung zum Zeitpunkt des Verschwindens nicht bekannt

Die Kriminalpolizei fragt:



Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort machen?

Wer hat Daniel/Ally seit dem 2. Januar 2018 gesehen oder hatte Kontakt?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2, Charlottenburger Chaussee 75, 13597 Berlin-Spandau, unter der Rufnummer (030) 4664-273317 (zu den Bürodienstzeiten) oder (030) 4664-271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.