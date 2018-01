Vermisster Wilmersdorfer – Verbrechen vermutet – Mordkommission sucht Zeugen

Seine Vita füllte Helmut RENGER teilweise mit wahrheitswidrigen Angaben zu seiner Person, um Anleger zu animieren: Absolvent eines Elite-Internats, großes Büro in Frankfurt am Main, Investment-Broker für die Deutsche Bank etc.

Die 2. Mordkommission fragt unter Vorlage weiterer Fotoaufnahmen:

Wer kann Angaben zu den Geldgeschäften des Herrn RENGER machen?

Wer war selbst Investor oder kennt Investoren, die bei Herrn RENGER investierten?

Wer hat in der Zeit vom 19. – 22. Oktober 2017 Kontakt zu Herrn RENGER gehabt und/oder ihn gesehen?

Wer kann Angaben zu einer angeblichen Entführung des Herrn RENGER im Jahr 2003 machen?

Hinweise nimmt das LKA 112 in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030) 4664-911222, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.