Saisoneröffnung am Ostersonntag auf der Galopprennbahn Hoppegarten

Grand-Prix-Pferde stehen am Ostersonntag im Mittelpunkt der Saisoneröffnung auf der Galopprennbahn Hoppegarten.

Preis von Dahlwitz ein Highlight am Ostersonntag

«Das bereits im Jahr 1906 gegründete Traditionsrennen», betonte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh am 14. April 2017 in Berlin, «ist hervorragend besetzt. Vier Sieger in Prüfungen der Europa-Gruppe sind dabei. Besonders freue ich mich über den Start des polnischen Spitzenpferdes Va Bank, auf dem Martin Seidl sitzt.» Der in 12 von bisher 13 Starts erfolgreiche Hengst gehört zusammen mit Boscaccio und Wai Key Star (Eddie Pedroza) zu den chancenreichen Anwärtern auf die Siegprämie von 16 000 Euro.