Anbaden im Strandbad Wannsee

Traditionell am Karfreitag startet das Strandbad Wannsee in die Saison. Bei kostenlosem Eintritt können Mutige erste Schwimmzüge im Wannsee vollziehen. Dazu gibt es ein Unterhaltungsprogramm.

Die Temperatur des Wannsees beträgt laut Angaben des Meteorologischen Instituts der Freien Universität vom 11. April 2022 kühle 7 Grad. Doch wer sich traut, wird belohnt: In drei mobilen Saunen können sich die Schwimmer:innen nach dem Ausflug im frischen Nass ausgiebig aufwärmen. Für Motivation und Unterhaltung sorgen die blauen Männer der Blue Man Group

Ostern im Strandbad Wannsee

Auch an den drei weiteren Ostertagen ist das Strandbad Wannsee bei kostenlosem Eintritt geöffnet. Besonderes Highlight für Familien: Am Ostersonntag und Ostermontag werden je nach Wetterlage kleine Geschenke an Kinder verteilt.