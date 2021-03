Eiertage in den Späth'sche Baumschulen

Abgesagt

In der Osterzeit können Kinder in den Späth'schen Baumschulen gemeinsam mit echten Spreewälderinnen in ihrer Tracht Ostereier gestalten.

© dpa

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten in Berlin umfangreiche Beschränkungen sowie Abstands- und Hygieneregeln. Veranstaltungen im Freizeit- und Unterhaltungsbereich dürfen bis zum Ablauf des 28. März 2021 nicht stattfinden. Museen und Galerien dürfen unter strengen Auflagen öffnen. Weitere Kultureinrichtungen bleiben derzeit geschlossen. Weitere Informationen »

In ihrer sorbischen Tracht zeigen die Spreewälderinnen den Kindern, wie sie mittels traditioneller Wachsbossier-Technik ihre Ostereier verzieren können. Die Kunstwerke werden in gut beheizten und frühlingshaft dekorierten Märchenhütte hergestellt. Außerdem können in einer Verkaufsausstellung mit Ostereier-Sammlerstücken wahre Raritäten erworben werden.

Auf einen Blick Osterferien Eiertage in den Späth'sche Baumschulen Location Späth'sche Baumschulen Wichtiger Hinweis Abgesagt Eintritt Kostenlos (nur Materialkosten)

© Drobot Dean - stock.adobe.com Dein.Name@berlin.de: Das E-Mail Postfach für Berliner Mit der unverkennbaren und leicht einprägsamen Berlin-Mail zeigst Du auf unaufdringliche Weise Deine Zugehörigkeit zum schillernden und weltoffenen Berlin. mehr

Späth'sche Baumschulen Zum Stadtplan