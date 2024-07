Senat bringt Verwaltungsreform weiter voran

In einem weiteren Schritt sollen nun die Aufgaben der Hauptverwaltung und der Bezirke erhoben und in einen einheitlichen Zuständigkeitskatalog überführt werden, so die Senatskanzlei. «Der Prozess der Aufgabenerhebung findet parallel in allen Senatsverwaltungen statt und soll bis Ende des dritten Quartals abgeschlossen sein.» Anschließend ist eine Aufgabenkritik geplant, um Probleme bei Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu identifizieren und Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Das soll den Angaben zufolge in diesem Jahr beginnen, die entsprechenden Handlungsempfehlungen sollen dann ab dem ersten Quartal 2025 umgesetzt werden.