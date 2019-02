Osterfest in der «Helle Mitte»

Der Ostermarkt auf dem Alice-Salomon-Platz in Hellersdorf bietet klassischen Rummelspaß für die ganze Familie.

Das traditionelles Osterfest in der Hellen Mitte erstreckt sich über vier Tage und lockt mit einen Biergarten und vielen Fahrgeschäften. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm und ein großes gastronomisches Angebot machen die Kirmes in Hellersdorf an den Osterfeiertagen zu einem beliebten Anlaufpunkt für Jung und Alt.