Ostermarkt auf dem Alexanderplatz

Der Ostermarkt vor der Galeria Kaufhof findet Jahr für Jahr auf dem Alexanderplatz in Berlin statt.

Viele frühlingshaft geschmückte Verkaufstände, Osterbäume, ein Streichelzoo, Handwerkerhütten mit Schauvorführungen, Weinstände, Gasthäuser, ein Biergarten an der Musikbühne u.v.m. laden seit Jahren Berlinerinnen und Berliner und Gäste der Hauptstadt zum Bummeln, Genießen und Kaufen in der Osterzeit ein. Seit 2009 gibt es ein Ostereierhaus mit über 5800 umhäkelten Ostereiern an den Außen- und Innenwänden zu bestaunen. Die weltweit größte Sammlung von in Handarbeit umhäkelten Ostereiern soll im nächsten Jahr auf über 6000 anwachsen.