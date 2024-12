Drei NFL-Spiele bis 2029 im Berliner Olympiastadion

Potenzial für die NFL hierzulande ist riesig. Das belegt allein der millionenfache Ticket-Ansturm auf die Spiele in München und Frankfurt. Nach Angaben der Liga gibt es in Deutschland rund 19 Millionen Fans, von denen 3,6 Millionen die NFL aufmerksam verfolgen. Die TV-Einschaltquoten für den Super Bowl erreichen Rekordwerte. So verfolgten 2024 rund 2,12 Millionen Deutsche das Finale. «Wir sind der Wachstumsmarkt Nummer eins für die NFL. Wir haben im letzten Jahr so viele Zuschauer im Fernsehen gehabt wie nie zuvor. Die höchsten Umsätze im Merchandising, die höchsten Followerzahlen auf Social Media», berichtete Steinforth sichtlich stolz über den Boom.