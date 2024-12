Schulbudgets: Mehr Flexibilität für Berliner Schulen

Bislang wurden die Mittel der Schulen in zahlreiche Einzelpositionen aufgeteilt, was deren flexible Nutzung erschwert habe, so die Bildungsverwaltung. Die neue Regelung ermögliche es den Schulen, innerhalb des Budgets eigene Prioritäten zu setzen und Mittel effizienter einzusetzen. Die Flexibilisierung der Schulbudgets sei ein Meilenstein für die Berliner Schullandschaft, sagte Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU). «Schulen können ihre Ressourcen gezielter und eigenverantwortlicher einsetzen, um den individuellen Bedürfnissen ihrer Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.»