Exilmuseum: Stiftung präsentiert Vorschläge im August

Das neben der Portalruine des ehemaligen Anhalter Bahnhofs am Askanischen Platz in Kreuzberg geplante Museum soll an die rund 500 000 Menschen erinnern, die unter dem Druck der Nazis Deutschland verlassen mussten. Viele kehrten auch nach dem Krieg nicht mehr in die Heimat zurück. Den Ort sieht die Stiftung symbolhaft für das Thema Exil, da von hier aus Tausende aufbrachen, um vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ins Ausland zu fliehen. «Zugleich steht der Ort als späterer Deportationsbahnhof auch für das Schicksal jener, denen die rettende Flucht nicht mehr gelang.»