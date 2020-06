Landwirtschafts-Staatsvertrag mit Berlin beschlossen

Das Brandenburger Kabinett hat die Neufassung des Landwirtschafts-Staatsvertrages mit dem Land Berlin beschlossen. Der Berliner Senat hatte dem bereits vergangene Woche zugestimmt. Ziel ist es, Verwaltungsaufgaben zu bündeln und effizienter zu gestalten.

Beide Länder müssten in den Bereichen Landwirtschaft wie auch Ernährungsstrategien gemeinsame Wege einschlagen, sagte Agrarminister Axel Vogel (Bündnis 90/Grüne) am Dienstag. Die Brandenburger Landwirtschaft profitiere von Berlin als großem Absatzmarkt für regional erzeugte Lebensmittel.

© Antje Kraschinski/Berlinonline

Ausflugsziele, besondere Landschaften und Orte in Brandenburg plus Seen, Radtouren, Wanderungen, Ziele für Familien, Unterkünfte und mehr