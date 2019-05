Sie befinden sich hier: Startseite Aktuelles Berlin Kriminalität

Mann in Berlin angegriffen und rassistisch beleidigt

Ein Mann ist in Berlin-Mitte angegriffen und rassistisch beleidigt worden. Der 22 Jahre alte Syrer war in der Nacht zu Dienstag in der Gontardstraße Ecke Karl-Liebknecht-Straße unterwegs, als er von einem Mann einen Schlag in den Rücken bekam. Der mutmaßliche Angreifer, ein 29-jährige Deutscher, konnte noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Er wurde anschließend auf freien Fuß gesetzt. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 29-Jährigen einen Wert von über 1,4 Promille. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

