Gesundheitssenatorin appelliert: Berliner sollen zu Hause bleiben

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat an die Berliner appelliert, möglichst selten rauszugehen.

«Der Frühling ist da, und das Wetter wird immer besser. Trotzdem bitte ich Sie, bleiben Sie zu Hause und verlassen Sie die Wohnung nur, wenn Sie triftige Gründe haben, einkaufen, zur Arbeit gehen oder zum Arzt gehen», sagte die Senatorin in einem Kurzvideo, das die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag (05. April 2020) getwittert hat. Selbstverständlich sei es möglich, an die frische Luft zu gehen. «Dennoch möchte ich Sie bitten, dass Sie dabei nicht unvorsichtig werden», sagte die Senatorin. Denn die Epidemie habe den Höhepunkt noch lange nicht erreicht. «Wir Berlinerinnen und Berliner halten zusammen, indem wir Abstand zueinander halten.»