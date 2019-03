Fastfood-Kette «Five Guys» eröffnet Filiale am Kurfürstendamm

Die US-Fastfoodkette expandiert nach der ersten Eröffnung an der Mercedes-Benz-Arena in Friedrichshain mit einer Dependance in Charlottenburg. Eine «Five Guys»-Spezialität sind unter anderem die Pommes Frites, welche in reinem Erdnussöl frittiert werden. Als offizieller Eröffnungstermin für « Five Guys » am Ku'damm wurde der 25. März 2019 kommuniziert.