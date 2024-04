Bündnis bekräftigt Berliner Ausbildungsziel für 2025

An dem Stichtag waren 32 535 junge Menschen in einer betrieblichen Ausbildung, wie Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) im Anschluss an das Treffen sagte. «Das bedeutet, dass wir dann 34 535 in betrieblicher Ausbildung haben wollen», betonte die Senatorin mit Blick auf das Zieldatum am 31. Dezember 2025. Rund 47 Maßnahmen hat das Bündnis zum Erreichen dieses Vorhabens identifiziert. Dazu gehört etwa die zielgerichtetere Ansprache junger Menschen, insbesondere über die sozialen Medien. Auch die Betriebe sollen stärker angesprochen und für das Thema sensibilisiert werden. Wichtig seien zudem vertiefte Kontakte zwischen Schulen und Unternehmen, sagte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU).