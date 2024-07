DRK bittet Menschen vor Urlaubsantritt um Blutspenden

Blut spenden können alle gesunde Menschen ab 18 Jahren. In einer Voruntersuchung prüft ein Arzt oder eine Ärztin die Eignung zur Blutspende. Männer dürfen innerhalb eines Jahres bis zu sechsmal spenden, Frauen bis zu viermal innerhalb von 12 Monaten, so das DRK. Zwischen zwei Spenden müssen demnach mindestens acht Wochen liegen. Solange die Spenderinnen und Spender genug trinken, längere Aufenthalte und körperliche Anstrengung in direkter Sonne vermeiden und die Ruhephase von mindestens 10 bis 15 Minuten nach der Blutspende einhalten, dann stehe einer Blutspende auch bei Hitze nichts im Weg, so das DRK.